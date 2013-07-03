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03 июля 2013, 15:29

Новинки в парке Горького: "живые киоски" и фотоателье

фотографии киоски ЦПКиО имени Горького

Фото: Пресс-служба парка имени Горького

Парк имени Горького продолжает удивлять посетителей. На днях здесь установили "живые киоски", в которых будут продавать еду быстрого приготовления. А в Нескучном саду открылось фотоателье с декорациями, стилизованными под начало XX века. М24.ru узнал о необычных сюрпризах, которые ждут гостей парка этим летом.

Первым делом расскажем о "живых киосках", идея установки которых принадлежит директору парка Ольге Захаровой. Подобные сооружения пользуются популярностью в Европе. Московские киоски немного отличаются от западных. Например, крыши наших имеют своеобразное оформление живыми цветами.

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Киоски, построенные в традициях зеленой архитектуры, располагаются под вывесками Ferma, Prowns, Coffe and the city, Fresh. Большие окна в стенах позволяют посетителям общаться между собой или же наблюдать за процессом приготовления еды, сообщили организаторы проекта.

Кстати, вскоре на территории парка установят пятый киоск.

Что касается фотоателье в Нескучном саду, то его решили оборудовать в летнем домике графа Орлова. Здесь можно сделать снимок, облачившись в авторский костюм. Атмосферу прошлого создают декорации, стилизованные под начало XX века. Также есть две декоарции, выполненные в жанре абсурда, - подводный мир и жизнь насекомых.

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Фотоателье работает по будням с 11.00 до 22.00 и по выходным с 11.00 до 23.00. Стоимость съемки в выходные — 1700 рублей, в будни — 1300 рублей. В кадре могут присутствовать до 7 человек.

Кроме того, 4 июля в Нескучном саду откроется вейкборд-парк "Траектория х Парк Горького". Проект, запущенный в тестовом режиме, будет работать ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Для детей и взрослых здесь организуют катание на вейкборде. Стоимость удовольствия — 500 рублей за 10 минут.

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