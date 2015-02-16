Мосэнергосбыт перепрограммирует счетчики на "зимнее" время до 1 июля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

ОАО "Мосэнергосбыт" планирует завершить перепрограммирование счетчиков электроэнергии на "зимнее" время в Москве и Подмосковье до 1 июля 2015 года, заявил журналистам генеральный директор компании Андрей Ковалев.

По его словам, в общей сложности компания потратит на эти цели 950 миллионов рублей – 700 миллионов рублей в Москве и 250 миллионов рублей в Подмосковье. "В столице будет перепрограммировано 1,5 миллиона электросчетчиков, в области – около 300 тысяч", – сказал он.

Перепрограммирование проводится в связи с тем, что после перехода на "зимнее" время сместились временные границы тарифных зон, по которым ведется учет расхода энергии. Для физических лиц перепрограммирование счетчиков осуществляется бесплатно.

Как экономить электроэнергию дома

Отметим, что до 1 апреля 2015 года на сайте "Мосэнергосбыта" появится новый сервис по передаче показаний водосчетчиков и оплате услуг.

Пользователи личного кабинета по аналогии с порталом госуслуг смогут не только передавать показания электросчетчиков и оплачивать счета за электроэнергию, но и передавать показания приборов учета воды, оплачивать различные услуги ЖКХ, а также ряд других государственных и негосударственных услуг.

Аналогичный сервис будет доступен и в терминалах самообслуживания "Мосэнергосбыта", которые расположены в офисах компании и центрах госуслуг.

Ожидается, что к концу февраля количество пользователей личного кабинета на сайте компании достигнет 2,4 миллиона.