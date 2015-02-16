Мосэнергосбыт перепрограммирует счетчики на "зимнее" время до 1 июля

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ОАО "Мосэнергосбыт" планирует завершить перепрограммирование счетчиков электроэнергии на "зимнее" время в Москве и Подмосковье до 1 июля 2015 года, заявил журналистам генеральный директор компании Андрей Ковалев.
По его словам, в общей сложности компания потратит на эти цели 950 миллионов рублей – 700 миллионов рублей в Москве и 250 миллионов рублей в Подмосковье. "В столице будет перепрограммировано 1,5 миллиона электросчетчиков, в области – около 300 тысяч", – сказал он.
Перепрограммирование проводится в связи с тем, что после перехода на "зимнее" время сместились временные границы тарифных зон, по которым ведется учет расхода энергии. Для физических лиц перепрограммирование счетчиков осуществляется бесплатно.
Отметим, что до 1 апреля 2015 года на сайте "Мосэнергосбыта" появится новый сервис по передаче показаний водосчетчиков и оплате услуг.
Пользователи личного кабинета по аналогии с порталом госуслуг смогут не только передавать показания электросчетчиков и оплачивать счета за электроэнергию, но и передавать показания приборов учета воды, оплачивать различные услуги ЖКХ, а также ряд других государственных и негосударственных услуг.
Аналогичный сервис будет доступен и в терминалах самообслуживания "Мосэнергосбыта", которые расположены в офисах компании и центрах госуслуг.
Ожидается, что к концу февраля количество пользователей личного кабинета на сайте компании достигнет 2,4 миллиона.