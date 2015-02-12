На время ремонта путей на Ярославском направлении запустят автобусы

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ЦППК организует компенсационные автобусные маршруты на период ремонта ж/д путей на Ярославском направлении. Капитальный ремонт будет идти с 16 по 20 февраля на участке Болшево-Фрязино, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
В связи с ремонтом будут отменены поезда, поэтому ЦППК обратилась в Мострансавто с просьбой увеличить количество рейсов на маршруте Фрязино – Воронок – Фрязино.
Жители Ивантеевки, у которых есть действующий абонементный билет на поезда, смогут воспользоваться им для прохода на станциях Пушкино и Воронок. В другом случае им необходимо будет приобретать разовый билет.
Ранее M24.ru сообщало, что на 40 железнодорожных станциях Москвы и Московской области в течение этого года модернизируют систему оповещения пассажиров. На станциях установят новые, современные громкоговорители, чтобы пассажиры всегда были в курсе прибытия поездов, изменения в расписании и возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил начальник департамента по связям с общественностью ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Илья Черняев.
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Причем на 20 станциях громкоговорители поставят впервые, еще на 20 заменят старые устройства на новые.
"Реализация проекта позволит повысить качество обслуживания пассажиров в части информирования о прибытии поездов, изменениях в расписании, а также о возможных чрезвычайных ситуациях. В список остановочных пунктов войдут такие станции, как Царицыно, Фили, Коломенская, Лобня, Тимирязевская и другие", - пояснил Черняев.
Окончательный перечень станций составят после того, как будет проведен анализ, где новая система оповещения более всего необходима.
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