Новый год для детей: встреча Вифлеемского огня и конкурс снеговиков

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В преддверии празднования Нового года в столице пройдут тематические детские мероприятия – конкурсы на оригинальную снежную скульптуру, встреча Вифлеемского огня, прогулки в усадьбе Деда Мороза.

Лучшего новогоднего снеговика будут выбирать в Северо-Восточном округе с 16 по 25 декабря. Показы сказочных представлений для социально-незащищенных детей, а также для ребят из неблагополучных и малообеспеченных семей начнутся с 21 декабря. Представления подготовлены членами Детского движения ЮАО. Кроме того, ребята из общественных организаций поздравят с наступающими праздниками ветеранов.

В большой окружной праздничной ярмарке, которая состоится 22 и 24 декабря, примут участие члены детских объединений СЗАО. Посетителей ждут мастер-классы, развлечения на интерактивных площадках и танцевальный флешмоб.

Вифлеемский огонь, прибывающий в Москву 22 декабря, встретят ребята из детской общественной организации "Братство православных следопытов".

"Следопыты и скауты из различных городов России соберутся в 13.00 на молебне на Крутицком патриаршем Подворье, чтобы потом отвезти частичку Рождества Христова к себе на родину", - сообщили организаторы.

В московскую усадьбу Деда Мороза участники детских общественных объединений всех округов города отправятся 26 декабря. Для гостей организуют экскурсии в теремах Деда Мороза и хоромах Снегурочки.

Ребята решили порадовать Деда Мороза подарками. Мальчики и девочки развесят в аллеях усадьбы кормушки для белок и птиц.

А 28, 29, 31 декабря и с 1 по 8 января в усадьбе Деда Мороза организуют праздничную программу для тех, кто верит в чудеса.

Новогодний праздник "Экоелка", программа которого состоит из конкурсов, танцев и вручения подарков, состоится в Западном округе 28 декабря.