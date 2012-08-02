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Свежий воздух

02 августа 2012, 17:17

В экскурсионные туры включат подъем на Останкинскую телебашню

экскурсии Останкино телебашня свежий воздух

ИТАР-ТАСС

В экскурсионные туры по Москве будет включен тур на Останкинскую башню, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по туризму и гостиничному хозяйству правительства Москвы.

Посетители телебашни, купившие билет на экскурсию, смогут на скоростном лифте за 58 секунд подняться к закрытой смотровой площадке, находящейся на высоте 337 метров. Одна из ее особенностей – сенсорный терминал, с помощью которого (за дополнительную плату) можно подключиться к любой веб-камере, установленной на телебашне. Также любой желающий сможет воспользоваться телескопом.

Экскурсия длится около часа. Взрослый билет стоит 850 рублей. Цена билета за посещение двух площадок (закрытой и летней, которая расположена на высоте 340 метров) составит 1,2 тысячи рублей. Для школьников и студентов предусмотрены льготы.

Также в ближайшее время на башне появятся аудиогиды.

Сейчас руководство телебашни разрабатывает проект для желающих встретить на высоте закаты и рассветы.

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