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Город

26 декабря 2014, 12:14

Водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилях

дороги заторы предупреждения

Фото: ТАСС

Несмотря на то, что погода в столичном регионе наладилась, столичное управление ГИБДД просит водителей отказаться от поездок на личных автомобилях. Общественный транспорт города работает в усиленном режиме, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе ГИБДД.

Серьезное влияние на дорожную ситуацию в городе оказывает рост числа ДТП. Только в промежуток с 10 до 11 часов было зафиксировано около 90 аварий, восемь из них стали причиной образования крупных заторов. 42 ДТП произошло на вылетных магистралях и кольцевых дорогах.

В случае, если поездку отменить невозможно, водителей просят соблюдать правила ПДД и скоростной режим.

"Вчера был побит антирекорд по дорожным заторам. Это связано с высокой интенсивностью движения - все поехали за подарками. Многие приезжали из пригородов. На ситуацию повлиял и снегопад, а также связанный с ним рост числа ДТП", - отметил руководитель "Центра организации дорожного движения" Вадим Юрьев.

В пятницу утром в столице образовались многокилометровые пробки

Он спрогнозировал возникновение заторов в выходные на крупных магистралях и вблизи торговых центров.

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Напомним, в Москве за вчерашний день выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров.

Утром в четверг загруженность столичных дорог достигла максимальных 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Городские службы рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость на дорогах упала до 50-60 метров.

В течение дня движение было затруднено практически на всех вылетных магистралях. Особенно сложной ситуация оказалась на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов, где скорость движения машин не превышала 4 километров в час. Десятибалльные заторы продержались в городе около десяти часов.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, количество автобусов, трамваев было максимально увеличено для того, чтобы компенсировать проблемы с движением.

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