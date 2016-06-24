На юге столицы ограничат движение из-за строительства водопровода

Фото: dt.mos.ru

На юге столицы ограничат движение транспорта из-за строительства водопровода на Котляковском улице, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 30 июня по 4 июля круглосуточно будет закрыта одна из двух полос на Котляковском улице от дома 3 строение 12 до дома 2 строение 14.

В связи с проведением 24-25 июня выпускных вечеров в столичных школах, а также Московского выпускного в парке Горького, временно ограничат движение транспорта по нескольким центральным улицам.

Движение по Рыбному переулку перекроют с 9 утра 24 июня до 6 утра 25 июня. На Ильинке перекроют участок между Новой площадью и Красной площадью. По нему нельзя будет проехать с 16:00 24 июня до 1:00 25 июня. Ветошный переулок перекроют с 16:00 24 июня до 6:00 25 июня.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции ранее сообщал также о планируемом из-за выпускных ограничении движения по Моховой 24 июня с 16:00 до 20:00.

Также планируется ограничение движения на участке проезда Девичьего поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка в связи с ведомственными мероприятиями. Перекрытие введут 23 июня с 9:00 до 14:00 и 24 июня с 10:00 до 15:00.