24 июня 2016, 09:13

Город

На юге столицы ограничат движение из-за строительства водопровода

Фото: dt.mos.ru

На юге столицы ограничат движение транспорта из-за строительства водопровода на Котляковском улице, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 30 июня по 4 июля круглосуточно будет закрыта одна из двух полос на Котляковском улице от дома 3 строение 12 до дома 2 строение 14.

В связи с проведением 24-25 июня выпускных вечеров в столичных школах, а также Московского выпускного в парке Горького, временно ограничат движение транспорта по нескольким центральным улицам.

Движение по Рыбному переулку перекроют с 9 утра 24 июня до 6 утра 25 июня. На Ильинке перекроют участок между Новой площадью и Красной площадью. По нему нельзя будет проехать с 16:00 24 июня до 1:00 25 июня. Ветошный переулок перекроют с 16:00 24 июня до 6:00 25 июня.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции ранее сообщал также о планируемом из-за выпускных ограничении движения по Моховой 24 июня с 16:00 до 20:00.

Также планируется ограничение движения на участке проезда Девичьего поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка в связи с ведомственными мероприятиями. Перекрытие введут 23 июня с 9:00 до 14:00 и 24 июня с 10:00 до 15:00.

Ссылки по теме


Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
дороги ограничение движения водопровод ограничение проезда

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

