Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

24 февраля, 16:33

Первый винчестерный тоннель в городе построят в 2016 году

дороги строительство проекты тоннели стройкомплекс Москвы трафик Марат Хуснуллин строительство и реконструкция

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Первый винчестерный тоннель, по которому сверху движение авто пойдет в одну сторону, а в другую – снизу, построят в 2016 году на северо-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, работа над путепроводом на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина идет полным ходом. Тоннель не имеет аналогов в России.

Цель строительства – убрать светофор, создающий пробки, а также оградить от шума машин жителей домов, примыкающих к дороге. Нижний тоннель длиной 786 метров пройдет на глубине 12,5 метров. Верхний 542-метровый тоннель расположится в 10 метрах от земли.

Улицы Народного Ополчения и Берзарина свяжет тоннель

Напомним, строительство тоннеля на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина началось в рамках проекта Северо-Западной хорды. Разделение встречного движения будет происходить по вертикали, то есть транспортные потоки будут располагаться друг над другом.

Ссылки по теме

Будут построены два разворота – один на пересечении с улицей Берзарина, а второй под Песчаным путепроводом. Кроме того, на этой территории будут убраны некоторые светофоры. Планируется организация движения по трем полосам в каждом направлении по тоннелю, а также сохранение до 2 полос движения в уровне земли для организации движения местной сети и общественного транспорта.

"Пропускная способность улицы увеличится, что благоприятно скажется на улучшении экологической ситуации на всем протяжении улицы Народного Ополчения", – рассказал и.о. руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Добавим, в 2015 году на дорожное строительство выделено 80 миллиардов рублей. В 2015 году реконструкция ждет Калужское шоссе, завершатся работы на Щелковском и Волоколамском, будет окончательно запущен Алабяно-Балтийский тоннель.

Сайты по теме

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать