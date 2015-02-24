Первый винчестерный тоннель в городе построят в 2016 году

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Первый винчестерный тоннель, по которому сверху движение авто пойдет в одну сторону, а в другую – снизу, построят в 2016 году на северо-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, работа над путепроводом на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина идет полным ходом. Тоннель не имеет аналогов в России.

Цель строительства – убрать светофор, создающий пробки, а также оградить от шума машин жителей домов, примыкающих к дороге. Нижний тоннель длиной 786 метров пройдет на глубине 12,5 метров. Верхний 542-метровый тоннель расположится в 10 метрах от земли.

Улицы Народного Ополчения и Берзарина свяжет тоннель

Напомним, строительство тоннеля на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина началось в рамках проекта Северо-Западной хорды. Разделение встречного движения будет происходить по вертикали, то есть транспортные потоки будут располагаться друг над другом.

Будут построены два разворота – один на пересечении с улицей Берзарина, а второй под Песчаным путепроводом. Кроме того, на этой территории будут убраны некоторые светофоры. Планируется организация движения по трем полосам в каждом направлении по тоннелю, а также сохранение до 2 полос движения в уровне земли для организации движения местной сети и общественного транспорта.

"Пропускная способность улицы увеличится, что благоприятно скажется на улучшении экологической ситуации на всем протяжении улицы Народного Ополчения", – рассказал и.о. руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Добавим, в 2015 году на дорожное строительство выделено 80 миллиардов рублей. В 2015 году реконструкция ждет Калужское шоссе, завершатся работы на Щелковском и Волоколамском, будет окончательно запущен Алабяно-Балтийский тоннель.