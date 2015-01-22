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22 января 2015, 18:49

ЦКАД построят к 2019 году – Воробьев

дороги Владимир Путин проекты Андрей Воробьев ЦКАД

Фото: M24.ru

Строительные работы на Центральной кольцевой автодороге закончат к 2019 году, об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил во время рабочей встречи с Владимиром Путиным. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля.

"У нас два участка разыграны, мы торжественно заложили первый камень. Теперь осталось построить – к 2018-2019 году", - сказал Воробьев.

В свою очередь президент отметил, что сейчас решается вопрос о привлечении к проекту частных компаний.

"Нужно, чтобы не только конкурс состоялся, но и чтобы деньги приходили, и чтобы наши партнеры в рамках частно-государственного партнерства выполняли свои обязательства", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что строительство ЦКАД – это "проект беспроигрышный, несмотря ни на какие турбулентности в мировой экономике и даже в нашей".

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Напомним, строительство первого участка ЦКАД началось в конце августа прошлого года. Проектом предусмотрено строительство четырехполосной автомагистрали и устройство пересечений с железнодорожными путями и автомобильными дорогами. На участке протяженностью 49,5 километра (с 96 по 146 километр) будет возведено четыре развязки, три эстакады, 24 путепровода и 14 мостов.

ЦКАД должна стать ключевым элементом транспортной системы Московского региона. Всего будет построено четыре пусковых комплекса, они замкнутся в кольцо, которое пройдет на расстоянии 30 километров от столицы. Центральная кольцевая автодорога позволит разгрузить МКАД, радиальные выезды и городскую уличную сеть от большегрузного и транзитного транспорта.

ЦКАД будет представлять собой автомагистраль длиной в 530 километров и шириной в шесть полос – по три в каждом направлении. Водители смогут разгоняться на некоторых участках дороги до 130 километров в час. Объем инвестиций в строительство дороги составит порядка 300 миллиардов рублей.

"Москва в цифрах": ЦКАД

Планируется, что будущий дорожный каркас в Новой Москве будет состоять из основных магистралей – Киевское и Калужское шоссе, МКАД, ЦКАД – и хордовых соединений, дублирующих основные магистрали. Они будут обеспечивать проезд к жилым домам и рабочим местам.

Как сообщалось ранее, после появления северного дублера Кутузовского проспекта доехать от ЦКАД до "Москва-Сити" можно будет без пробок. Отметим, что 11-километровая трасса станет платной и пройдет от московского международного делового центра "Москва-Сити" до Молодогвардейской транспортной развязки. На МКАДе дорога соединится с выездом на трассу в обход Одинцова – еще одну платную магистраль. Трасса должны быть построена и запущена не позднее 2021 года.

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