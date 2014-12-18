За три года в столице отремонтировали более 100 пешеходных переходов - Собянин

В Москве продолжат ремонт мостов и тоннелей - Собянин

За последние три года в Москве отремонтировали 10 крупных транспортных сооружений и более 100 пешеходных переходов, заявил Сергей Собянин. Он осмотрел Сайкинский путепровод, где завершился капитальный ремонт, передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В Москве реализуется программа капитального ремонта мостов, тоннелей и пешеходных переходов, построенных 30-50 лет назад. Только за последние три года ремонтные работы выполнялись на 10 крупных транспортных сооружениях и более 100 пешеходных переходах. Это - часть большой работы по улучшению условий для пешеходного движения и модернизации дорожных магистралей в Москве. Своевременно проведенный ремонт позволит этим сооружениям исправно функционировать следующие несколько десятилетий", - сказал Сергей Собянин.

Кроме того, по словам мэра Москвы, ремонт мостов и путепроводов позволяет рационально использовать пространства под эстакадами, к примеру, создавать дополнительные стоянки машин или дорожной техники. В подземных пешеходных переходах можно будет и дальше размещать торговые павильоны.

Сайкинский путепровод Пересекает Третье транспортное кольцо и Малое кольцо МЖД и связывает Велозаводскую улицу с улицей Сайкина. Путепровод - мост над автомобильными дорогами на месте их пересечения - был построен в 1969 году. Сооружение состоит из путепроводной части и примыкающих к ней эстакад со стороны улиц Сайкина и Велозаводской. С обеих сторон располагаются подземные пешеходные переходы. Длина путепровода составляет около 402 метров, а ширина - около 30 метров. Пересекает Третье транспортное кольцо и Малое кольцо МЖД и связывает Велозаводскую улицу с улицей Сайкина. Путепровод - мост над автомобильными дорогами на месте их пересечения - был построен в 1969 году. Сооружение состоит из путепроводной части и примыкающих к ней эстакад со стороны улиц Сайкина и Велозаводской. С обеих сторон располагаются подземные пешеходные переходы. Длина путепровода составляет около 402 метров, а ширина - около 30 метров.



Напомним, капитальный ремонт путепровода начался в декабре 2013 года. Он предусматривал:

монтаж пола подэстакадной части путепровода и создание нового покрытия из брусчатки;

ремонт потолка, ригелей (опорных балок), колонн и плиты перекрытия в подэстакадной части;

ремонт фасадов путепровода;

строительство 4 лестниц со спусками для колясок и лестниц для пешеходов;

замену гранитной облицовки путепровода;

устройство нового барьерного и перильного ограждения;

замену покрытия проезжей части, обновление гидроизоляции и полную замену деформационных швов;

монтаж металлоконструкций и остекление витражей;

ремонт подземных пешеходных переходов.

В ходе ремонта строители восстановили основные конструкции Сайкинского путепровода и сделали мост более удобным для пешеходов, включая маломобильных граждан.

Под путепроводом разместилась база государственного бюджетного учреждения "Гормост", включающая помещения производственного (тепловой узел, склад, автомойка, гараж для размещения и ремонта техники), бытового (душевые, туалеты) и административного назначения.

После проведения ремонта сооружение можно будет безопасно эксплуатировать 30 лет.

Отметим, в 2012-2014 годах в Москве был завершен капитальный ремонт 8 крупных дорожно-транспортных сооружений:

путепровода "Варшавский-МКАД 33-й км";

путепровода на пересечении Ленинградского шоссе и Октябрьской железной дороги (25-й км Ленинградского ш.);

моста "Ховрино-Борисово";

моста "Ростокинский-3";

транспортного тоннеля "Гагаринский-1";

путепровода "Текстильщики-1";

путепровода "Сайкинский-1 ТТК";

путепровода "Владычино-Крутицы - МКАД".

Сейчас ремонт проводится в Октябрьском и Таганском транспортных тоннелях.

Также в 2012-2014 годах строители отремонтировали деформационные швы на 98 транспортных сооружениях общей длиной 13 километров. Благодаря обновлению деформационных швов мосты и путепроводы становтся более комфортными и безопасными для машин.

Кроме того, в рамках программы ремонта подземных пешеходных переходов в 2013 году были проведены работы в 12 переходах. В 2014 году власти запланировали ремонт 86 переходов, из них в 56 ремонт уже завершен. 29 пешеходных переходов проходят реконструкцию в рамках реализации проектов модернизации вылетных магистралей Москвы.