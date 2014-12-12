Москворецкую набережную сократят на одну полосу у парка "Зарядье"

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Москворецкую набережную сократят на одну полосу движения у парка "Зарядье". Именно так планируют увеличить пешеходное пространство, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

"В ближайшие годы мы планируем создать еще 600 километров пешеходных маршрутов, о чем и говорил Сергей Собянин. Это большая комплексная программа. Кроме этого, мы приняли решение, что дорога у парка "Зарядье" сократится на одну полосу. За счет этой полосы мы расширим пешеходную дорогу вдоль набережной", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал в интервью M24.ru, что власти рассматривали вариант сокращения количества полос на Московорецкой набережной с шести до четырех. Сейчас специалисты анализируют транспортные потоки на Москворецкой набережной, чтобы принять правильное решение.

Кроме того, дополнительная работа ведется по зоне, где расположены храмы и Английское подворье. Организация здесь сквозного прохода означает возможность прохождения коммуникаций между Варваркой и парком "Зарядье".

"Мы рассматриваем и Москворецкий мост. Пока он не входит в объем работ по парку, однако в концепции было предложено сделать его частично пешеходным, чтобы соединить уже существующие пешеходные зоны в Замоскворечье с "Зарядьем". Сейчас этот вопрос прорабатывается", – отметил Кузнецов.

Он также отметил, что улицу Варварку не планируют делать полностью пешеходной. "Однако будет рассматриваться вопрос о смешанном движении здесь пешеходов и транспорта со снижением скорости для автомобилистов. Рассматривается и возможность сделать некоторые переулки Китай-города пешеходными. Так, пешеходный маршрут может быть организован от "Зарядья" через Варварку и Солянку к площади Яузских ворот", – резюмировал главный архитектор столицы.