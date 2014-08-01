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01 августа 2014, 23:34

В Ильин день на Васильевском спуске ограничат движение транспорта

дороги наземный транспорт Васильевский Спуск ограничение проезда Ильин день

Фото: m24.ru

В связи с проведением мероприятий, посвященных Ильину дню, 2 августа будет ограничено движение транспорта на некоторых центральных московских улицах, передает Агентство "Москва".

Так, с 06:00 до 16:00 2 будет перекрыто движение по Васильевскому спуску, а также улице Ильинка на участке от Васильевского спуска до Биржевой площади. Кроме того, движение по Москворецкой улице будет осуществляться только по пропускам.

Напомним, ранее настоятель Храма Пророка Илии в Китай-городе протоиерей Андрей Речицкий сообщил, что 2 августа 2014 г. в честь Ильина дня и Дня ВДВ в центре Москвы запланировано проведение ряда торжественных мероприятий: пройдет молебен, а также литургия в храме Илии Пророка. В 11.00 от храма до Лобного места пройдет крестный ход, в нем примут участие солдаты и офицеры ВДВ.

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Ильин день – праздник одной из самых известных старинных улиц Москвы, получившей свое название от храма Ильинского монастыря. Пророк Илия издавна был почитаем на Руси, и в день его памяти традиционно проходили крестные ходы и молебны. В Москве такое шествие начиналось на Лобном месте, после чего молящиеся и духовенство отправлялись по Ильинке в храм для совершения литургии.

После возвращения храма верующим возникла идея возродить красивую старинную традицию, и в 2003 году на улице Ильинке вновь состоялся крестный ход. Ильин день в России совпал с днем ВДВ и воздушно-десантные войска считают пророка, вознесенного на небо в огненной колеснице, своим покровителем. Поэтому к возобновленным празднованиям на Ильинке присоединились десантники, а древний храм пророка Божия Илии стал центральным храмом Воздушно-десантных войск РФ.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

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