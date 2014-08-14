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Москва 24

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14 августа 2014, 22:47

Жильцов дома на Вятской улице эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Жители дома на Вятской улице эвакуированы из-за угрозы взрыва

Жители дома №1 на Вятской улице несколько часов провели на улице. Их эвакуировали из-за предполагаемой угрозы взрыва, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам жильцов, оперативники ФСБ и полиция проверяли информацию о якобы заложенном взрывном устройстве.

Позже саперы вынесли из подъезда дома взрывозащитный контейнер. Все время, что длилась операция, дом был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Во дворе дежурили машины спасателей.

После того, как взрывотехники и полиция уехали, специалисты "Мосгаза" проверили в доме все газовые коммуникации.

Отметим, что официальных комментариев по этому поводу пока нет.

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