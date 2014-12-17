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17 декабря 2014, 11:42

С начала декабря Центробанк продал валюты на 10 млрд долларов

доллар евро ЦБ валютные интервенции

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

С начала декабря Центробанк продал валюты на 10,3 миллиарда долларов для стабилизации курса рубля. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ЦБ РФ. При этом только за 15 и 16 декабря было продано 2,383 и 1,961 миллиарда долларов соответственно.

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Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины за пределами которых начинаются валютные интервенции. На такой шаг регулятор пошел для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

История вопроса

Валютные интервенции - это купля-продажа Центральным банком иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты. При снижении курса рубля, регулятор выбрасывает на рынок иностранную валюту, чтобы не позволять ей расти слишком быстро.


Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.

Накануне Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых. По данным ЦБ, это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Официальный курс доллара 16 декабря вырос до 61 рубля 15 копеек, евро поднялся до 76 рублей 15 копеек.

Утром 17 декабря валюта торговалась разнонаправленно.

Сюжет: Изменение курсов валют

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