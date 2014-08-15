На фестивале "Вижу Бога" покажут короткометражки и исполнят этнику

Фото: iseegod.ru

16 и 17 августа на дизайн-заводе "Флакон" пройдет IV Международный фестиваль короткометражных фильмов “Вижу Бога”. В этом году в программу фестиваля вошли 65 короткометражек из России, Украины, Армении, Азербайджана и Казахстана.

Также на фестивале выступят ведическая группа "ОдноНо", "Харабат ансамбль" суфийской (традиционной персидской) музыки и медивал-фьюжн коллектив Idisi. А в воскресенье все желающие смогут водить большой хоровод.

Призовой фонд фестиваля - 44444 рубля - достанется автору фильма, которого будет определен по результатам зрительского голосования. Голосование будет проходить 16 и 17 августа, подведут результаты и наградят победителя в воскресенье вечером.

Фестиваль “Вижу Бога” проводится с 2011 года, и за это время на нем показали более 300 короткометражных фильмов о Боге, любви, духовности и самопознании. В фестивале принимали участие авторы из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Молдовы, Болгарии, Македонии, Германии, Азербайджана, Великобритании и Казахстана. Призовой фонд фестиваля каждый год увеличивается: в 2011 году он составлял 11111 рублей, в 2012 - 22222 рублей; в 2013 - 33333 рублей, в 2014 году - 44444 рублей.





Начало – в 12.00, стоимость билетов – 400 рублей.