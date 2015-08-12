Подмосковный лагерь закрыли после вспышки кишечной инфекции

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Подмосковный лагерь, где произошло массовое отравление детей, закрыли после проверки Роспотребнадзора. В результате отравления никто серьезно не пострадал, сообщает МИА "Россия сегодня".

Двое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В настоящий момент они уже выписаны.

Напомним, в период с 8 по 11 августа на спортивно-оздоровительной базе "Чехов" 46 детей и шестеро взрослых из тренерского состава обратились в медпункт с жалобами на боли в животе, рвоту и слабость.

В связи с этим Следственный комитет по Московской области начал доследственную проверку.

Из лагеря вывезли всех отдыхающих, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Москомспорта Николай Гуляев.

В общей сложности домой был отправлен 181 ребенок. "Пока никаких официальных результатов анализов нет. Мы всего лишь, выполняя предписание территориального органа Роспотребнадзора Московской области по Серпуховскому району, вывезли всех детей из оздоровительного лагеря с базы "Чехов", – подчеркнул Гуляев.

Чиновник отметил, что лагерь продолжит работу после устранения выявленных нарушений. Детям, которые были вывезены с базы отдыха, столичные власти предоставят бесплатные путевки в другие лагеря Подмосковья.

В лагере отдыхали воспитанники детских спортивных школ Москвы.