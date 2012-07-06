Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

06 июля 2012, 15:59

В Москве стало рождаться больше детей

демография

Рождаемость в столице по итогам первого полугодия 2012 года выросла почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

С января по июнь 2012 года в Москве родилось 32 298 детей, в то время как в январе-июне 2011 года число новорожденных составило 29 144 человек, сообщили "Интерфаксу" в московском управлении ЗАГС.

Однако с начала года в городе несколько возросла смертность. В первом полугодии 2012 года умерли 27 907 москвичей, в то время как в начале 2011 года число умерших составило 27 093 человек.

Статистика по количеству заключенных браков осталась неизменной: с начала этого года кольцами обменялись 22 675 пар. А вот количество разводов в этом году возросло: по данным столичного ЗАГСа, было расторгнуто 11 294 брака, в то время как в первой половине 2011 года семейные узы расторгли 10 472 пары.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать