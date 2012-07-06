В Москве стало рождаться больше детей

Рождаемость в столице по итогам первого полугодия 2012 года выросла почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

С января по июнь 2012 года в Москве родилось 32 298 детей, в то время как в январе-июне 2011 года число новорожденных составило 29 144 человек, сообщили "Интерфаксу" в московском управлении ЗАГС.

Однако с начала года в городе несколько возросла смертность. В первом полугодии 2012 года умерли 27 907 москвичей, в то время как в начале 2011 года число умерших составило 27 093 человек.

Статистика по количеству заключенных браков осталась неизменной: с начала этого года кольцами обменялись 22 675 пар. А вот количество разводов в этом году возросло: по данным столичного ЗАГСа, было расторгнуто 11 294 брака, в то время как в первой половине 2011 года семейные узы расторгли 10 472 пары.