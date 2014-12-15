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Бюджет

15 декабря 2014, 12:07

Правительство сократит бюджетные расходы в 2015 году на 10%

бюджет правительство расходы

Фото: ТАСС

Правительство сократит госрасходы на 10% в бюджете 2015 года. Такое решение принято на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет газета "Ведомости".

По данным издания, лимиты бюджетных обязательств на следующий год составят 90% от утвержденных ранее (за исключением публично-нормативных расходов и трансфертов внебюджетным фондам). Один из источников газеты отмечает, что правительство не может самостоятельно сократить выделение средств, так как бюджет уже утвержден.

Поэтому министерствам урезали лимиты и предоставили возможность выбрать, в какой области следует провести сокращение расходов.

При этом предполагается, что решение правительства не затронет социальных расходов. Сокращение касается госпрограмм, работа ведется отдельно по каждой из них. Среди самых крупных статей расходов по госпрограммам на 2015 год - транспортная система (38,1%), космос (19%), развитие Дальнего Востока (6%), авиапром (4,6%), жилье и ЖКХ (4,1%).

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В Минфине совещание у премьера оставили без комментариев, но заявили, что ведомство давно убеждало урезать расходы в 2015-2017 годах. В противном случае экономика может получить дополнительный удар.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сообщила "Ведомостям", что решения о сокращении расходов на 10% на период с 2015 по 2017 годы не принималось. Она пояснила, что в настоящее время рассматриваются разные варианты реагирования на мировую конъюнктуру.

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