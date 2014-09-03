Тротуары в Москве разделят на полосы движения пешеходов

Фото: Москомархитектура

Весной 2015 года первые участки московских улиц будут благоустроены по новым правилам, сообщил M24.ru начальник управления общественных связей Москомархитектуры Виталий Эммануилов. В частности, согласно утвержденным требованиям к благоустройству улиц (есть в распоряжении M24.ru), на тротуарах планируют указывать направление движения пешеходов. Людские потоки направят с помощью цветной разметки, малых архитектурных форм или зеленых насаждений. А парковочные карманы в столице будут делать в виде трапеций.

По новым нормативам, если интенсивность пешеходного движения на улице в часы пик составляет 1 тысячи человек в час, то на тротуаре должно быть не менее трех полос для движения пешеходов. При этом ширина одной полосы должна составить 0,75 метра. Такая интенсивность характерна для зон рядом с торговыми центрами и местами проведения массовых культурных мероприятий. Пропускная способность тротуаров вдоль зданий, на бульварах и пешеходных дорогах, в основном, не превышает 800 человек в час, то есть в таких местах для пешеходов можно организовать две полосы.

Как говорится в документе, при проектировании и благоустройстве пешеходных пространств нужно организовать интуитивную навигацию, которая поможет людям сориентироваться в пространстве, двигаться в нужном им направлении и не заходить на опасные участки. Пешеходные полосы могут быть отделены друг от друга и от проезжей части разными способами. Можно положить плитку другой формы, выделить одну из полос более ярким покрытием, покрасить другим цветом, сделать световую разметку, отделить декоративными столбиками. По краям тротуара можно высадить зеленую изгородь, поставить вазоны или подпорные стенки.

Направление движения пешеходов при помощи изгороди. Фото: Москомархитектура

Парковочные карманы предполагается делать в виде трапеций, широкая сторона будет обращена к проезжей части, чтобы автомобилистам проще было заезжать и парковаться под углом.

Первые улицы будут благоустроены по новым правилам весной 2015 года. "Проектирование уже идет, работы начнутся весной. То, что увидят москвичи, будет соответствовать требованиям", - сообщил Виталий Эммануилов.

Напомним, в июле сообщалось, что в рамках типовых решений благоустройства вылетных магистралей, ширина тротуара рядом с трассами должна быть в среднем не менее 2 метров, в крайнем случае — 1,2 метра, но тогда нужно организовать через каждые 25 метров специальные карманы, чтобы могли разъехаться инвалиды. Велодорожки стоит прокладывать ближе к проезжей части. Их покрытие может быть оранжевого или коричневого цвета, а тротуары – серого оттенка. Вдоль трасс планируется высаживать яблони, жимолость, альпийскую смородину, каштаны.

Разграничение пешеходных потоков с помощью малых архитектурных форм. Фото: Москомархитектура

Эксперт Московского центра борьбы с пробками Диана Хакимова считает, что на тротуарах надо указывать направление к музеям или другим достопримечательностям.

"Малые архитектурные формы или озеленение стоит использовать для разделения потоков на велопешеходных зонах. Пешеходы часто заходят с тротуаров на велодорожки. В США, например, велодорожки обособляют, устанавливая вдоль них вазоны", - отметила Хакимова.

Сопредседатель общественной организации "Город и транспорт" Александр Морозов согласен, что на тротуарах нужно указывать, с какой стороны должны идти пешеходы, с помощью наземной навигации, как в метро. "Если правильно организовать потоки, люди будут двигаться быстрее и не мешать друг другу. Пешеходы понимают, что надо держаться правой стороны, но иногда все перемешано. Например, на выходе из станции метро "Петровско-Разумовская" потоки пересекаются, и люди, движущиеся к метро, сталкиваются с выходящими. Можно обозначить потоки стрелками по аналогии с напольной навигацией в метро", - сказал Морозов.

"Утро": В 2015 году на тротуарах появятся полосы движения пешеходов

Напомним, в Москве за три года благоустроили более 100 км пешеходных зон, в том числе Крымскую набережную, Никольскую улицу, Замоскворечье, Маросейку, Покровку. Также в столице привели в порядок 100 народных парков.

До конца октября будет составлен перечень магистралей, которые войдут в трехлетнюю программу благоустройства "Моя улица". В ходе ее реализации планируется не только озеленить трассы, благоустроить тротуары, проложить пешеходные дорожки и установить элементы уличного декора, но также отремонтировать фасады зданий.

София Сарджвеладзе