Что будет с книгами, которые мы не берем в библиотеках

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Библиотеки Москвы сократят свой фонд: часть ненужных экземпляров всем желающим отдадут бесплатно. О том, как и где москвичи смогут получить эти книги, m24.ru рассказала руководитель Московского городского библиотечного центра Мария Рогачева.

Как выберут книги, которые отдадут москвичам

"В московских библиотеках есть книги, которые на сегодняшний день не востребованы, – объяснила глава МГБЦ. – Поэтому мы и задались целью проверить библиотечные фонды". По ее словам, это длительный процесс, потому что библиотеки должны понять, нет ли среди их книг невостребованных изданий – тех, которые никто ни разу не брал в течение последних пяти-семи лет.

Как рассказала Мария Рогачева, уже к середине февраля будет готов список этих изданий. "Здесь не окажется книг, которые, как сказал Александр Кибовский, являются редкими изданиями или собраниями сочинений. Мы смотрим книги, издававшиеся с 1980 года". Так что первая задача, которая сейчас стоит перед библиотеками – проверить фонды и понять, какой объем составят эти издания. Следующий шаг – решить, как москвичам будут предлагать эти книги.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Когда получать книги

Точных сроков пока нет. После мониторинга библиотечных фондов планируется создание некого сводного каталога или даже дорожной карты, где будет информация о том, когда и как москвичи могут ознакомиться с перечнем книг. Это может быть опубликовано и на сайте. Так все желающие узнают, какие книги они получат в рамках этого процесса.

Где забирать книги

Книги будут размещаться на буккросинговых площадках. "Буккроссинг уже сейчас существует в рамках наших библиотек, – отметила Мария Рогачева. – Кроме того, мы уже сотрудничаем с рядом организаций, например, с РЖД, у нас есть площадка на площади трех вокзалов. Больницы – очень востребованный ресурс – тоже к нам обращаются, просят помочь организовать им буккроссинг". По ее словам, будут задействованы и другие площадки, в том числе, возможно, и аэропорты.

Рассматривается также возможность передачи книг – например, изданий по машиностроению или технических справочников – соответствующим организациям. "Надо подумать о том, как лучше предложить невостребованное в библиотеке издание тем, кому оно будет интересно", – уверена Рогачева.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Как появилась идея

По словам главы МГБЦ, в конце октября совместно с правительством Москвы на краудсорсинговой площадке был проведен проект "Моя библиотека". В нем приняли участие более одиннадцати тысяч человек, которые высказали свои пожелания. Люди сказали, что их, во-первых, беспокоит отсутствие в библиотеках книг, которые были бы им интересны. Во-вторых, отсутствие предложений по части организации каких-либо современных пространств. Исходя из этого, рассказала Мария Рогачева, и появилась такая идея.