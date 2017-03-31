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31 марта 2017, 15:22

Безопасность

Полиция просит горожан воздержаться от участия в несанкционированной акции

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Представители столичного ГУ МВД просят горожан и гостей столицы воздержаться от участия в несанкционированной акции 2 апреля. Соответствующее обращение опубликовано на портале ведомства.

Отмечается, что в Мэрию Москвы не было подано ни одной заявки на проведение массовых мероприятий в этот день. Вместе с тем, организаторы этого мероприятия отвергают свое участие в ней.

Органы правопорядка примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность москвичей.

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