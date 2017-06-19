На входах в парк "Зарядье" не будет рамок и заборов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На входах в парк "Зарядье" не будет рамок, а безопасность посетителей обеспечит система видеонаблюдения. Об этом в интервью m24.ru рассказал генеральный директор "Мосинжпроект", управляющей компании по строительству парка "Зарядье" Марс Газизуллин.

"В "Зарядье" не будет ни заборов, ни рамок. Москвичи и гости будут заходить в парк беспрепятственно и свободно по нему передвигаться. Парк соединит московские пешеходные маршруты, идущие от Воробьевых гор. Основная концепция парка – природный урбанизм, когда в самом центре города человек попадает в реальную живую природу. Для автотранспорта будет два въезда в подземный паркинг: один со стороны Москворецкой улицы и второй со стороны Китайгородского проезда", – пояснил Газизуллин.

По его словам, безопасность в парке обеспечит система видеонаблюдения. "Сейчас существует множество современных систем безопасности. Например, система видеонаблюдения, ее установят по всему парку", – добавил собеседник m24.ru.

"Современные системы видеонаблюдения способны различать лица посетителей"

Директор общественного фонда содействия правопорядку Олег Иванников рассказал, что современные системы видеонаблюдения способны различать лица посетителей парка.

"Если преступник известен правоохранительным органам или человек находится в розыске, либо он может быть причастен к какой-то группировке или иметь намерение совершить теракт, то система его распознает и передаст информацию на пульт дежурного. Затем сотрудники полиции смогут его задержать либо вести за ним наблюдение, пока он не покинет зону особо охраняемого объекта", – пояснил эксперт.

По его словам, для большей безопасности в парке понадобятся дежурные сотрудники полиции. "Как правило, сотрудник безопасности или полиции у преступников вызывает реакцию озабоченности. Если человек намерен совершить какое-то противоправное действие, и он видит сотрудника в форме, то от противоправных действий он отказывается", – отметил он.

Иванников добавил, что в парке "Зарядье" необходим именно комплексный подход к вопросу безопасности. "Как правило, при комплексной работе полиции и систем видеонаблюдения – 99 процентов того, что на объекте ничего не случится", – заключил собеседник m24.ru.



Парк "Зарядье" планируют открыть осенью 2017 года к 870-летию Москвы. На территории более 10 гектаров воссоздадут климат и высадят растительность из четырех ландшафтных зон: степи, тайги, леса и болот. "Зарядье" будет всесезонным. В его состав войдут: медиацентр с культурным комплексом и магазином сувениров, познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", парящий мост со смотровой площадкой, а также рестораны, кафе и паркинг площадью более 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, москвичи в апреле этого года выбрали фирменный логотип парка в виде разноцветного листка. А к открытию "Зарядья" разработают мобильное приложение для навигации с аудио-гидом. Также с помощью приложения можно будет узнать актуальную информацию о мероприятиях, проводимых на территории парка, возведенных объектах, высаженных растениях, а также заказать сувенирную продукцию. Приложение поможет принять участие в программе лояльности с накоплением баллов. ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С МАРСОМ ГАЗИЗУЛЛИНЫМ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.



Анатолий Федотов, Светлана Казанцева