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22 декабря 2014, 21:45

Российские онлайн-счета атаковал новый вирус

банки связь компьютерные вирусы

"Утро": Новый вирус крадет у россиян пароли от банковских карт

Специалисты обнаружила новую угрозу для пользователей систем онлайн-банкинга, сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского".

В компании отмечают, что новый вирус под названием Chthonic может атаковать клиентов более 150 банков и 20 платежных систем в 15 странах мира. Наибольший удар пришелся на Россию, Великобританию, Испанию, США, Италию и Японию.

Вирус крадет банковские пароли, а также другую информацию, в частности PIN, одноразовые пароли и номера телефонов. В России были зафиксированы случаи, когда вирус подменял интернет-страницу банка на "фишинговую" копию сайта, куда пользователи вводили свои персональные данные.

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Вирус распространяется через вредоносные вложения в электронных письмах. После своей загрузки он подгружает другие вредоносные модули, необходимые для кражи информации.

В пресс-службе компании отмечают, что сейчас многие банки стали менее уязвимыми для трояна, поскольку обновили структуру своих веб-страниц, а в некоторых случаях и сами их адреса.

Ранее с вирусной рассылкой столкнулись пользователи Facebook. Пользователи Facebook жаловались на массовую вирусную рассылку. По мнению главы Group IB Ильи Сачкова, вирус был не опасен для пользователей.

Пользователям социальной сети приходили уведомления от друзей о том, что их якобы отметили на фотографии, или сообщения с аватаром пользователя. После перехода по ссылке вирус начинал рассылать такие же сообщения от зараженного аккаунта.

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