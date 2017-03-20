Пользователи не пострадают от нового захватившего банкоматы вируса – эксперт

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Новый вирус атаковал российские банкоматы. Подробности в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Вирус способен извлекать наличные без физического контакта с банкоматом: злоумышленники научились похищать крупные купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей с помощью специального кода. Вредоносное ПО поражает оперативную память устройства, после чего машина выдает любому набравшему код все самые крупные купюры.

"В данном случае угроза предоставляется для банков, а не для самих пользователей. Даже, если из банкомата исчезнут все деньги, максимальное неудобство, которое коснется непосредственно пользователя, – это отсутствие возможности снять деньги", – пояснил руководитель аналитического центра компании Zecurion.

Новый вирус атаковал российские банкоматы

Как пишет "Коммерсант", такая угроза отмечена в России впервые: антивирусы не находят вредоносное ПО, поскольку вирус распространяется без файла.

"То, что антивирус не может обнаружить вредоносную программу – абсолютно нормальная ситуация. Всегда существует временной промежуток между появлением вируса и тем моментом, когда его обнаруживает антивирусная компания. Надо понимать, что абсолютно защищенных программ не бывает", – отметил Ульянов.

Эксперт добавил, от угроз в сфере информационных технологий российские банки могут терять миллиарды долларов ежегодно. Он подчеркнул, в киберпреступном мире постоянно появляются новые мошеннические схемы, поэтому обеспечение информацонной безопасности – это ежедневный и непрерывный процесс.