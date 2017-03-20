Насколько оживленные магистрали опасны для мотоциклистов

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Рост числа аварий ожидается в столице с открытием мотосезона. За последние два года количество зарегистрированных в Москве мотоциклов выросло более чем на сорок процентов.

Инструктор по вождению Юрий Коротков отметил в эфире радиостанции "Москва FM", что даже мотоциклистам со стажем не стоит сразу выезжать на оживленные улицы города.

"Мотоциклистам надо восстанавливать навыки, в то время как транспортное средство сначала нужно прочувствовать, особенно если речь идет о тяжелых мотоциклах, на которых ездит большинство. Даже более опытным мотоциклистам следует сначала выехать на полигон, и только потом уже на оживленные дороги", – считает он.

Рост числа аварий ожидается с открытием мотосезона

Байкер Андрей Родионов прокомментировал данную точку зрения, пояснив, что оживленные магистрали города порой могут представлять меньшую опасность, чем маленькие переулки.

"Суть этого посыла заключается не в делении магистралей на оживленные и не оживленные, а в том, что за зиму навыки действительно утрачиваются основательно. Опытный мотоциклист знает, что оживленные магистрали Москвы в некотором смысле даже более безопасны, чем маленькие улочки. На больших дорогах мало прилегающих выездов, откуда может внезапно выскочить автомобиль, а само движение, как правило, организовано в одну сторону", – рассказал байкер.

Вместе с тем сотрудники ЦОДД просят мотоциклистов быть предельно внимательными на дорогах. Смена сезонов считается наиболее опасным периодом для участников дорожного движения. За зиму водители отвыкают от высоких скоростей и резких маневров, а также от наличия на дорогах байкеров.

В этой связи мотоциклистов просят соблюдать правила дорожного движения и избегать резких перестроений, а автомобилистов – быть предельно внимательными при перестроении и заблаговременно включать указатели поворота. По словам главы ЦОДД Вадима Юрьева, информацию о мерах предосторожности в мотосезон в ближайшее время опубликуют на дорожных табло.