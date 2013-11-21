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Рынки

21 ноября 2013, 20:55

Четыре московских рынка продадут в марте 2014 года

аукционы бизнес рынки торги экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Велозаводский, Лефортовский, Даниловский и Кунцевский рынки уйдут с молотка 4 марта 2014 года. Ранее торги планировалось провести 3 декабря текущего года, однако они были перенесены на начало будущей весны.

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Власти собираются продать 100% акций столичных рынков, сообщается на сайте департамента Москвы по конкурентной политике. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 февраля 2014 года. Аукцион станет повторным, так как в первый раз объекты оказались не востребованы.

Стоимость различных лотов варьируется. Так, цена Лефортовского рынка – около 600 миллионов рублей, а Велозаводского – более 2 миллиардов. Причина в том, что последний расположен на ТТК, а первый – далеко за его пределами. Сносить объекты не планируется.

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Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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