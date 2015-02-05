Более 80% предложений бизнеса вошли в антикризисный план правительства Москвы. Их представили на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Москвы на 2015 год, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Так, представители бизнеса выступили за сохранение льгот по аренде объектов нежилого фонда, принадлежащего городу. Кроме того, планируется оставить в силе все действующие льготы по арендной плате за земельные участки.

Всего было рассмотрено более 50 предложений, сформированных Московской торгово-промышленной палатой, аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей столицы, а также членами клуба инвесторов.

"Имущественная поддержка определяется теми льготами, которые город готов предложить бизнесу. В 2014 году для субъектов малого и среднего бизнеса была установлена минимальная ставка аренды в 3500 рублей за квадратный метр. Эту ставку необходимо сохранить, особенно в период кризиса", - отметил руководитель департамента городского имущества Владимир Ефимов.

Помимо этого, предлагается увеличить срок рассрочки, которая предоставляется за первый год срока аренды и снизить пороговые значения платы. Все предложения передадут в комиссию, где их обобщат и отправят на утверждение Сергею Собянину.

Отметим, в скором времени правительство Москвы представит антикризисный план, разработкой которой займется специально созданная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города.

Распоряжение о создании комиссии подписал 27 января 2015 года Сергей Собянин. Ее председателем назначена заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Среди главных целей комиссии - бесперебойное обеспечение жителей лекарствами, мониторинг цен и контроль ситуации на рынке продовольствия, поддержка импортозамещения, а также поддержка системы государственных закупок. Комиссия будет работать в оперативном режиме.

Ранее столичная мэрия рассказала о борьбе с кризисом. Так, правительство ведет мониторинг ситуации на продовольственном рынке, а также проводит переговоры с поставщиками зарубежных стран, которые расширяют поставки своих продуктов для столицы.

Кроме того, расширяются и поставки продовольствия из субъектов России, в том числе на специально организованные для этого региональные ярмарки. Помимо этого, правительство выполняет все социальные обязательства. На программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" в бюджете предусмотрено более 329 миллиардов рублей, также зарезервировано около 2 миллиардов рублей на оказание помощи нуждающимся горожанам.

В частности, правительство не будет допускать задержки выплаты зарплаты и обострения на рынке труда. На 1 января 2015 года задолженность по зарплате была у четырех столичных организаций. При этом по сравнению с началом 2014 года задолженность сократилась в 9,5 раза. Мониторинг будет проводиться каждую неделю. Сейчас уровень безработицы в Москве составляет 0,39%. На рынок труда положительно влияет отток из города иностранной рабочей силы.

Также власти будут и дальше исполнять госконтракты на поставку лекарств и продуктов питания. В случае роста цен на продукцию правительство будет увеличивать контрактные цены закупок. А для избежания больших расходов на строительство власти временно отказываются от использования банковских гарантий, которые повышают стоимость закупок для городских нужд. Контракты при этом будут переводиться на казначейское исполнение.

Что касается перспектив импортозамещения, то власти будут и дальше развивать транспортную инфраструктуру на основе отечественных технологий.