Город выставит на торги около половины акций ОАО "Ильинское подворье"

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Столичные власти выставят на аукцион акции ОАО "Ильинское подворье, которому принадлежат часть площади Гостиного двора, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Цена предложения составляет более одного миллиарда рублей. К участию в аукционе допустят как российских, так и иностранных покупателей.

"Учитывая особое значение территории вокруг Кремля, нам важно, кто станет развивать Гостиный двор, а также как он будет использоваться", - отметил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

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В ведомстве считают, что торги должны привлечь представителей бизнеса, которым интересно комплексное развитие территории вокруг Кремля и в пределах Кремлевской набережной.

Отметим, что городу принадлежит 49% уставного капитала акционерного общества. А в собственности самого "Ильинского подворья" находится более 15 тысяч кв. метров площади Гостиного двора. Согласно уставу, общество занимается проведением работ по созданию и обустройству в Гостином дворе бизнес-центра с гостиницей.

Инвесторы считают, что расположение объекта идеально подходит для размещения там гостиницы, в том числе и отеля класса "люкс".