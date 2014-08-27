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27 августа 2014, 17:10

Город выставит на торги около половины акций ОАО "Ильинское подворье"

акции бизнес проекты торги Гостиный двор Ильинское подворье экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти выставят на аукцион акции ОАО "Ильинское подворье, которому принадлежат часть площади Гостиного двора, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Цена предложения составляет более одного миллиарда рублей. К участию в аукционе допустят как российских, так и иностранных покупателей.

"Учитывая особое значение территории вокруг Кремля, нам важно, кто станет развивать Гостиный двор, а также как он будет использоваться", - отметил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

"Торги Москвы": Почему Москва продает акции ОАО "Ильинское подворье"

В ведомстве считают, что торги должны привлечь представителей бизнеса, которым интересно комплексное развитие территории вокруг Кремля и в пределах Кремлевской набережной.

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Отметим, что городу принадлежит 49% уставного капитала акционерного общества. А в собственности самого "Ильинского подворья" находится более 15 тысяч кв. метров площади Гостиного двора. Согласно уставу, общество занимается проведением работ по созданию и обустройству в Гостином дворе бизнес-центра с гостиницей.

Инвесторы считают, что расположение объекта идеально подходит для размещения там гостиницы, в том числе и отеля класса "люкс".

История вопроса

Гостиный двор был построен в 1830 году архитектором Осипом Бове. В 90-е годы прошлого века комплекс реконструировали, и с той поры он используется для торгово-выставочных целей.

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Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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