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Жизнь в мире

11 августа 2014, 09:45

В Москве прошла акция в поддержку пропавшего на Украине фотокора

акции донбасс сми жизнь в мире фотокорреспонденты

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве прошла акция в поддержку пропавшего фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", сообщает агентство. Волонтеры раздавали листовки с фотоснимками авторства исчезнувшего в Донбассе Андрея Стенина.

Мероприятие состоялось в воскресенье на трех площадках - Пушкинской площади, у входа в парк имени Горького и на Зубовском бульваре. У здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре открылась фотоэкспозиция, на которой представлены работы Стенина.

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Коллеги фотографа также выложили на Youtube ролик с просьбой отпустить Стенина.

Андрей Стенин работал в Донецке, Славянске и других городах востока Украины, где ведутся боевые действия. Он не выходит на связь с 5 августа. По некоторым данным, фотокорреспондент задержан украинскими силовиками и находится в Запорожье.

Напомним, 17 июня под Луганском погибли звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин и спецкорреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк. Спустя две недели в Донецке попал под обстрел и погиб оператор Первого канала Анатолий Клян.

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