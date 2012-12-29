В аэропорту Внуково потерпел крушение пассажирский самолет

На Киевском шоссе совершил жесткую посадку пассажирский самолет

Самолет Ту-204 потерпел крушение рядом с аэропортом Внуково, сообщает телеканал "Москва 24". По информации МЧС, погибли четыре человека, еще четыре пострадали.

Самолет авиакомпании Red Wings выполнял рейс из чешского города Пардубице в Москву. Данные о количестве людей разнятся: по одним – восемь человек, по другим – 12 человек.

Как сообщили в столичном главке МВД, во время посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и загорелся. Пожар произошел на площади 100 квадратных метров, в его ликвидации принимали участие 30 пожарно-спасательных подразделений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

По информации очевидцев, самолет трижды заходил на посадку.

Фото: Twitter, пользователь @usolt

Очевидцы также сообщают, что самолет развалился на три части. На месте происшествия работали пожарные, "скорая" и полиция. Движение на Киевском шоссе частично приостановлено. Аэропорт Внуково восстановил работу, после аварии самолеты отправляли в Шереметьево и Домодедово.

В настоящее время эксперты выясняют причины аварии. Среди версий: ошибка пилотирования, погодные условия или неисправности. Отчего и как загорелся двигатель пока не известно.

Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать комиссию по расследованию причин аварии. Ее возглавит министр транспорта Максим Соколов. Министру здравоохранения Веронике Скворцовой поручено привлечь все необходимые силы для оказания помощи пострадавшим.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Москва 24" просит очевидцев сообщать информацию с помощью SMS на номер 2477 и по обратной связи на сайте M24.RU.

Ту-204 – российский среднемагистральный пассажирский самолет, был разработан в конце 1980-х – начале 1990-х в ОКБ Туполева для замены Ту-154. Производится с 1990 года на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске, а также с 1996 года и на КАПО имени С. П. Горбунова в Казани. Всего по состоянию 2012 года выпущено 72 самолета, из которых эксплуатируются 51, остальные находятся на хранении.

О летно-технических характеристиках самолета Ту-154



До сих пор с начала эксплуатации самолета с ним не случалось происшествий, повлекших гибель пассажиров. Между тем 22 марта 2010 года Ту-204 авиакомпании "Авиастар-Ту" Ульяновских авиалиний с восемью членами экипажа на борту снизился ниже глиссады и совершил жесткую посадку в лесу, не долетев 1,5 километра до взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. Четыре члена экипажа получили ранения различной степени тяжести, самолет был списан.