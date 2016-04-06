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Музыка

06 апреля 2016, 20:40

Дирижер Владимир Юровский стал почетным профессором МГУ

Виктор Садовничий Владимир Юровский МГУ музыка

Фото: m24.ru/Юлия Чечикова

6 апреля ректор Московского государственного университета имени Ломоносова академик Виктор Садовничий торжественно вручил дирижеру Владимиру Юровскому диплом и медаль почетного профессора МГУ "за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой культуры, за музыкальное просветительство и плодотворное сотрудничество с Московским университетом", передает корреспондент m24.ru. Церемония состоялась после концерта Госоркестра имени Светланова, где были исполнены произведения Прокофьева, Моцарта, Стравинского. Кроме того, Юровский впервые продирижировал пьесой Прокофьева "Наваждение", инструментованной специально для Госоркестра Геннадием Гладковым.

"Вы подхватили и подняли на огромную высоту эту традицию концертов в МГУ. Мы – присутствующие здесь физики, математики знаем, что все развивается по спирали, то есть через определенное время возвращается в ту же точку, но с другой ординатой. И вы это проделали, вы окрасили эту жемчужину в новые цвета. Это потрясающе, что традиция продолжается. Вы стали часто у нас бывать. Мы этому очень рады. Ваша просветительская деятельность незаменима", – сказал Садовничий.

В свою очередь Владимир Юровский отметил, что видит в этом жесте со стороны МГУ, прежде всего награду для всего Госоркестра.

Помимо Юровского в настоящее время статусом почетного профессора МГУ обладают худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, альтист и руководитель оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, народный артист России Дмитрий Хворостовский. В свое время аналогичной чести был удостоен Евгений Федорович Светланов.

В марте на ежегодной церемонии в Королевском музыкальном колледже Принц Уэльский Чарльз присвоил Владимиру Юровскому звание почетного доктора. В 2007 году музыкант был отмечен Королевским филармоническим обществом Великобритании как "дирижер года", в 2013-м номинирован на премию "Grammy", в 2015-м – получил "BBC Music Magazine Award" за запись оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера. Владимир Юровский – один из номинантов на International Opera Awards 2016.

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