Каток на ВДНХ признан самым большим искусственным катком в мире

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мировая Академия рекордов признала каток на ВДНХ самым большим искусственным катком в мире, сообщает mos.ru.

Помимо ее размеров, эксперты отметили инфраструктуру: для гостей оборудованы теплые раздевалки, камеры хранения, есть прокат коньков и уютные кафе. Только за начало зимнего сезона самый большой каток мира уже посетили более 64 тысячи человек.

В этом году каток на ВДНХ открылся 27 ноября, общая площадь ледовой площадки вместе с инфраструктурой составила около 70 тысяч квадратных метров. Одновременно на ВДНХ смогут кататься 4,5 тысячи человек.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Ледовая площадка на ВДНХ имеет форму золотого ключика. Она расположена на главной аллее – от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие".

На катке собираются устраивать танцевальные мастер-классы, конкурсы и квесты. Малышей ждут уроки катания на коньках с веселыми учителями – персонажами любимых мультфильмов. Также к открытию катка на выставке появилась иллюминация в виде звездного неба, световая инсталляция на тему "Волшебный лес", а деревья Главной аллеи украсили анимированные снежинки.