Совет Федерации утвердил создание двух судов в "новой" Москве

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Совет Федерации утвердил создание на территориях "новой" Москвы Троицкого и Щербинского районных судов и определил территории, на которые распространится их юрисдикция.

Так, Щербинский районный суд будет расположен в Новомосковском административном округе (поселение Щербинка), а Троицкий районный суд - в Троицком административном округе (поселение Троицк).

К юрисдикции Щербинского суда будут относиться поселения Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Кокошкино, Марушкинское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щербинка.

В юрисдикции Троицкого суда будут находиться поселения Вороновское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Троицк, Щаповское.

Напомним также, что в связи с изменением границы между субъектами Российской Федерации новым законом изменится юрисдикция ряда городских и районных судов города Москвы и Московской области.