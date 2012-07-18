Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18 июля 2012, 16:21

Совет Федерации утвердил создание двух судов в "новой" Москве

Троицкий районный суд Щербинский районный суд Новая Москва власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет Федерации утвердил создание на территориях "новой" Москвы Троицкого и Щербинского районных судов и определил территории, на которые распространится их юрисдикция.

Так, Щербинский районный суд будет расположен в Новомосковском административном округе (поселение Щербинка), а Троицкий районный суд - в Троицком административном округе (поселение Троицк).

К юрисдикции Щербинского суда будут относиться поселения Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Кокошкино, Марушкинское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щербинка.

В юрисдикции Троицкого суда будут находиться поселения Вороновское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Троицк, Щаповское.

Напомним также, что в связи с изменением границы между субъектами Российской Федерации новым законом изменится юрисдикция ряда городских и районных судов города Москвы и Московской области.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать