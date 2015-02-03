"Торпедо" сыграет со "Спартаком" на "Открытие Арене"

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Матч 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Торпедо" и "Спартаком" состоится на "Открытие Арене", несмотря на то, что номинальными хозяевами поля являются "черно-белые". Сторонам удалось достичь договоренности, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, неизвестно, будет ли "Торпедо" платить за аренду стадиона.

Напомним, "Торпедо" планирует начать весеннюю часть чемпионата России по футболу на одной из московских арен. Клуб переедет из Раменского, где проводил матчи на протяжении двух последних лет.

Арена в Раменском в настоящее время не готова к проведению поединков Российской футбольной премьер-лиги.

Отметим, что исторически домашним стадионом "Торпедо" считалась арена на Восточной улице, но в настоящее время там проводится реконструкция.

"Черно-белые" рассматривали два варианта: играть на домашних стадионах "Спартака" или "Локомотива". Однако руководство "железнодорожников" приняло решение отказать "Торпедо" из-за вражды между фанатами этих команд.