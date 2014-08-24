Минтранс и Минздрав выяснят причины гибели россиянина в Шереметьево

Чиновники выяснят причины гибели россиянина в Шереметьево

Минтранс и Минздрав разберутся в обстоятельствах гибели россиянина в аэропорту Шереметьево. Такое поручения дала вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

Чиновникам предстоит выяснить, действительно ли пассажир скончался по вине бригады скорой помощи. По словам свидетелей, врачи не успели прибыть вовремя.

Напомним, трагический инцидент на борту рейса Барселона-Челябинск произошел 18 августа. В небе 24-летнему Артему Чечикову стало плохо. Как рассказали очевидцы, его пытался реанимировать оказавшийся на борту врач. Самолет экстренно сел в Шереметьево, но спасти мужчину так и не удалось.