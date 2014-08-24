Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

24 августа 2014, 19:40

Минтранс и Минздрав выяснят причины гибели россиянина в Шереметьево

Шереметьево следствие Минздрав Ольга Голодец Минтранс гибели

Чиновники выяснят причины гибели россиянина в Шереметьево

Минтранс и Минздрав разберутся в обстоятельствах гибели россиянина в аэропорту Шереметьево. Такое поручения дала вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

Чиновникам предстоит выяснить, действительно ли пассажир скончался по вине бригады скорой помощи. По словам свидетелей, врачи не успели прибыть вовремя.

Напомним, трагический инцидент на борту рейса Барселона-Челябинск произошел 18 августа. В небе 24-летнему Артему Чечикову стало плохо. Как рассказали очевидцы, его пытался реанимировать оказавшийся на борту врач. Самолет экстренно сел в Шереметьево, но спасти мужчину так и не удалось.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать