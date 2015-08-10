Неизвестные обстреляли американское генконсульство в Стамбуле

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Двое неизвестных обстреляли генконсульство США в Стамбуле. В результате нападения между ними и полицейскими завязалась перестрелка, сообщает BBC.

Задержать нападавших сразу не удалось: полиции начала операцию по поиске злоумышленников. При этом как передает МИА "Россия сегодня", полиция Турции задержала женщину, подозреваемую в нападении.

Информации о пострадавших нет.

Последний раз на американскую дипломатическую миссию нападали в 2013 году. Тогда ответственность на себя взяла левацкая Революционная народная освободительная партия.

Добавим, что сегодня в Стамбуле также произошел взрыв у полицейского участка в районе Султанбейли возле здания полиции. По заявлению начальства полицейского управления, "пострадал помощник комиссара, два сотрудника полиции и семь гражданских".