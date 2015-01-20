Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 29 процентов за неделю

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

С 12 по 18 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла на 29,3 процента по сравнению с предыдущей неделей, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Однако процент зараженных остался ниже эпидемической величины на 19,4 процента.

Среди заболевших гриппом и ОРВИ москвичей 62,5 процента - дети.

В пресс-службе ведомства добавили, что "ограничительные мероприятия, связанные с ОРВИ и гриппом в образовательных организациях, подведомственных московскому департаменту образования Москвы, не вводились".

Напомним, чтобы снизить риск заболевания гриппом или ОРВИ, врачи рекомендуют следовать нескольким важным советам.

Немало инфекционных заболеваний передается человеку через руки, поэтому их нужно тщательно мыть: это в десять раз снижает риск заболевания. Также можно порекомендовать регулярную уборку и проветривание квартиры.

Также важной мерой предотвращения болезни является вакцинация. Она добровольна, но перед ней не будет лишним сдать анализы: у любой прививки могут быть побочные эффекты. Чтобы выяснить, готов ли ваш организм к вакцине, можно обратиться в районную поликлинику или иммунологический центр.

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ

Если анализы показывают, что прививку вам делать не рекомендуется, стоит подождать две-три недели, а потом снова пройти обследование. Если показатели в норме, врач даст направление на прививку. Вакцину обычно вводят осенью, чтобы до зимы успел сформироваться краткосрочный иммунитет. От ближайшей эпидемии защищаться прививкой уже поздно: антитела просто не успеют сформироваться.

Вакцина не предполагает стопроцентную вероятность того, что человек не заболеет. Однако она может гарантировать, что если человек подхватит все-таки грипп, болезнь будет протекать в более легкой форме и не вызовет осложнений.

Также одним из способов защиты от вируса считается маска. Но находиться в одной и той же маске можно не более двух часов: потом ее нужно заменить на новую. Врачи на период эпидемии принимают препараты, содержащие индукторы интерферона: это повышает собственный иммунитет человека.

Симптомы гриппа Высокая температура (38-39 градусов), сухость и першение в носу и в горле, головная боль, слабость и головокружение. Также могут быть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта: урчание в животе и диарея. Высокая температура (38-39 градусов), сухость и першение в носу и в горле, головная боль, слабость и головокружение. Также могут быть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта: урчание в животе и диарея.



При первых симптомах гриппа медики советуют вызывать врача на дом, если состояние критическое - набрать номер скорой помощи. Кроме того, на период эпидемии в больницах и поликлиниках организуют специальные дежурства врачей и медсестер, что поможет вам быстро попасть на прием.

Не стоит слепо верить в силу антибиотиков. С одной стороны, они помогают избежать бактериальных осложнений болезни. С другой стороны, на сам вирус гриппа антибиотики не действуют. Зато, по мнению вирусолога Галины Червонской, от инфекции прекрасно защищает чеснок: регулярно употребляя его в пищу, она ни разу в жизни не болела гриппом.