Мосгорсуд арестовал водителя-лихача на Porsche Cayenne на 10 суток

Водитель-лихач, известный как "Черный Дьявол", арестован на 10 суток

Мосгорсуд принял решение об аресте водителя, который снимал на камеру гонки по столичным дорогам с нарушениями ПДД и выкладывал видео в интернет. "Черного дъявола" посадили на 10 суток, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, на него заведены четыре уголовных дела. Автомобиль нарушителя уже отправлен на штраф-стоянку.

Вчера стало известно, что полиция задержала, а потом отпустила водителя-лихача.

Напомним, широкое распространение в интернете получила видеонарезка с автомобильного регистратора. На ней видно, как водитель на машине лихо выезжает на "встречку" и летит на красный свет со скоростью до двухсот километров в час.

Уже известно, что автор видео - 21-летний Николай Мустафин с ником Black Devil, он учится в Московском социально-экономическом институте.

По данным полиции, он был лишен прав еще в ноябре. А за нарушения правил задерживался более десяти раз. В интернете пользователь "Черный дьявол" открыто хвастается своими роликами и издевается над автоинспекторами. Пока непонятно, является ли "Черным дьяволом" задержанный Николай Мустафин.