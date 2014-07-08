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Культура

08 июля 2014, 11:37

Короткометражки о любви и Берлине покажут в "Музеоне"

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"Афиша": В кинотеатре "Музеона" покажут короткометражки из Германии

В летнем кинотеатре под открытым небом, расположенном в парке искусств "Музеон", регулярно устраивают сеансы короткометражек со всего света. Здесь можно увидеть мини-ленты, снятые в разных уголках Земли - от Южной Кореи до Нидерландов. 9 июля придет через Германии: зрителям покажут восемь короткометражных шедевров немецких авторов.

Самый длинный фильм цикла - 15-минутный. Это "Носорог галопом" Эрика Шмитта, который покажет Берлин во всей красе. Фотограф бегает по городу в поисках его сердца, попутно знакомя зрителя с "изнанкой" немецкой столицы.

"Старая школа" Илькера Чатака - это зарисовка о том, как молодому человеку отказала девушка. Тот, впрочем, особо не огорчился и ловко выудил у нее бумажник, воспользовавшись навыками карманника.

Документалка "Соборы" Конрада Кестнера покажет зрителям заброшенный район, по которому прогуливается режиссер. Странствия по туманным небоскребам, в которых никто не живет и не работает, "приправлены" гипнотическим саундтреком.

А вот "След улитки" Филиппа Артюса расскажет о теории эволюции. Примером будет служить, как можно догадаться из названия, непосредственно след улитки.

Начало сеанса - в 22.20, стоимость билета - 350 рублей.

С полным расписанием кинотеатра "Музеона" можно ознакомиться здесь.

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