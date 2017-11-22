Москва онлайн покажет вручение национальной премии "Золотой луч"

21 ноября в ICON HALL состоится вручение национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч". В этом году премия присуждается в девятый раз. Премия учреждена Национальной ассоциацией телерадиовещателей при участии Eutelsat S.A. в 2009 году. Цели Премии "Золотой луч" – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов. Основными критериями при выборе победителей являются территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.

Премия вручается в 19 номинациях, нововведением стала номинация "Телеканалы: путешествия и приключения". Среди номинаций также "Лучший региональный канал", "Лучший онлайн-кинотеатр/интерактивная платформа" и так далее.

В состав жюри Национальной премии "Золотой луч" вошли:



Сусанна Альперина ("Российская газета");

Оксана Барковская ("Формат ТВ");

Станислав Беляков ("Архыз 24");

Дмитрий Борисов ("Первый канал. Всемирная сеть");

Тина Канделаки ("Матч ТВ");

Светлана Колосова ("Первый канал");

Сергей Кошляков ("Цифровое телевидение");

Кирилл Набутов (телеведущий);

Николай Орлов (Eutelsat S.A.);

Наталья Палинова (MUSICBOX);

Эдуард Сагалаев (НАТ);

Яна Чурикова (Viacom);

Алексей Уразов (НМГ).

"Телеканалы: информация и публицистика";

"Лучший ведущий" – Елена Силуянова ("Новости");

"Лучший ведущий" – Владимир Раевский(программа "Сделано в Москве");

"Телеканалы: развлечения" – Телеканал "Москва Доверие".