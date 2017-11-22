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22 ноября 2017, 13:33

Москва онлайн покажет вручение национальной премии "Золотой луч"

Москва онлайн церемония награждения

Фото: golden-ray.tv

21 ноября в ICON HALL состоится вручение национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч". В этом году премия присуждается в девятый раз. Премия учреждена Национальной ассоциацией телерадиовещателей при участии Eutelsat S.A. в 2009 году. Цели Премии "Золотой луч" – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов. Основными критериями при выборе победителей являются территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.

Премия вручается в 19 номинациях, нововведением стала номинация "Телеканалы: путешествия и приключения". Среди номинаций также "Лучший региональный канал", "Лучший онлайн-кинотеатр/интерактивная платформа" и так далее.

В состав жюри Национальной премии "Золотой луч" вошли:

  • Сусанна Альперина ("Российская газета");
  • Оксана Барковская ("Формат ТВ");
  • Станислав Беляков ("Архыз 24");
  • Дмитрий Борисов ("Первый канал. Всемирная сеть");
  • Тина Канделаки ("Матч ТВ");
  • Светлана Колосова ("Первый канал");
  • Сергей Кошляков ("Цифровое телевидение");
  • Кирилл Набутов (телеведущий);
  • Николай Орлов (Eutelsat S.A.);
  • Наталья Палинова (MUSICBOX);
  • Эдуард Сагалаев (НАТ);
  • Яна Чурикова (Viacom);
  • Алексей Уразов (НМГ).

Телеканал "Москва 24" участвует в следующих номинациях:
  • "Телеканалы: информация и публицистика";
  • "Лучший ведущий" – Елена Силуянова ("Новости");
  • "Лучший ведущий" – Владимир Раевский(программа "Сделано в Москве");
  • "Телеканалы: развлечения" – Телеканал "Москва Доверие".

Прямую трансляцию смотрите 21 ноября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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