Москва онлайн покажет вручение национальной премии "Золотой луч"

Фото: golden-ray.tv
21 ноября в ICON HALL состоится вручение национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч". В этом году премия присуждается в девятый раз. Премия учреждена Национальной ассоциацией телерадиовещателей при участии Eutelsat S.A. в 2009 году. Цели Премии "Золотой луч" – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов. Основными критериями при выборе победителей являются территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.
Премия вручается в 19 номинациях, нововведением стала номинация "Телеканалы: путешествия и приключения". Среди номинаций также "Лучший региональный канал", "Лучший онлайн-кинотеатр/интерактивная платформа" и так далее.
В состав жюри Национальной премии "Золотой луч" вошли:
- Сусанна Альперина ("Российская газета");
- Оксана Барковская ("Формат ТВ");
- Станислав Беляков ("Архыз 24");
- Дмитрий Борисов ("Первый канал. Всемирная сеть");
- Тина Канделаки ("Матч ТВ");
- Светлана Колосова ("Первый канал");
- Сергей Кошляков ("Цифровое телевидение");
- Кирилл Набутов (телеведущий);
- Николай Орлов (Eutelsat S.A.);
- Наталья Палинова (MUSICBOX);
- Эдуард Сагалаев (НАТ);
- Яна Чурикова (Viacom);
- Алексей Уразов (НМГ).
Телеканал "Москва 24" участвует в следующих номинациях:
- "Телеканалы: информация и публицистика";
- "Лучший ведущий" – Елена Силуянова ("Новости");
- "Лучший ведущий" – Владимир Раевский(программа "Сделано в Москве");
- "Телеканалы: развлечения" – Телеканал "Москва Доверие".
Прямую трансляцию смотрите 21 ноября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.