Как "усы надежды" помогли нашей сборной по футболу

Сборная России по футболу впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу FIFA. При этом до начала турнира многие сомневались в том, что команда вообще сможет выйти из группы. Болельщики смеялись над выступлениями главного тренера, обсуждали слабую игру центральных защитников и удивлялись кадровым решениям штаба сборной. Однако за время чемпионата отношение болельщиков к сборной радикально изменилось. В Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" футбольные блогеры обсудили, как и почему изменилось отношение к нашей сборной.