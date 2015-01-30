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Москва 24

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ЧП

30 января 2015, 12:07

Жительницу столицы ударило током в троллейбусе

Мосгортранс троллейбусы пострадавшие чп

Пассажирка получила удар электрическим током в салоне троллейбуса

Пассажирку троллейбуса в Москве ударило током, ее госпитализировали, передает телеканал "Москва 24".

По словам потерпевшей, она вошла в салон и "прилипла" ногами к полу, после чего ее начало трясти. При этом за поручни она не держалась.

Сотрудники Мосгортранса, в свою очередь, уверены, что безопасность троллейбусов сомнений не вызывает. В пресс-службе транспортной компании M24.ru сказали, что пассажирка к ним с жалобой не обращалась.

Ранее M24.ru передавало, что на юге города автомобильный кран зацепил линию электропередачи. В результате инцидента, произошедшего на улице Борисовские пруды погиб один человек.

Кроме того, неделю назад появилась информация о том, что терминал оплаты на Алтуфьевском шоссе стал причиной смерти домашней собаки. Пса убило током, когда он подошел к аппарату. Разряд был небольшим, но животное не выжило.

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