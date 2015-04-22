В столице изменятся маршруты транспорта до городских зон отдыха

Фото: M24.ru/Александр Авилов

К лету в столице изменятся маршруты общественного транспорта, который курсирует к городским зонам отдыха, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

С 25 апреля продлят троллейбусный маршрут №20. Его конечной станет остановка "Берег Москвы-реки". Кроме того, на троллейбусном маршруте №21 от станции метро "Полежаевская" до Серебряного бора сократят интервалы движения. График сохранится до конца сентября.

А с 1 мая в Зеленограде начнут курсировать сезонные автобусы: №403 до деревни Соколово и №408 до деревни Холмы. Эти маршруты будут работать до 1 ноября.

"В летние месяцы возрастает популярность маршрутов к паркам и другим местам отдыха на открытом воздухе. Мы готовимся к этому заранее, уже весной меняем расписания, корректируем схемы движения автобусов и троллейбусов. Как правило, в летние месяцы по субботам и воскресеньям пассажиропоток на таких маршрутах возрастает примерно на 30 процентов по сравнению с зимним периодом", ‒ сообщил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Ранее сообщалось, что на особо охраняемых территориях Москвы к летнему сезону оборудуют шесть новых пляжей. По словам главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, новые пляжные зоны займут 47,5 гектара. Он отметил, что раньше на этих территориях были "дикие" пляжи, куда жители города приходили отдохнуть. В этом году их благоустроят.

Кульбачевский подчеркнул, что купаться можно будет только на одном из этих пляжей – на озере Черном в 6-м микрорайоне Зеленограда.

Новые пляжи, где купаться запрещено:

Карамышевская набережная (природно-исторический парк "Москворецкий");

Левый берег Москвы-реки на улице Живописной (природно-исторический парк "Москворецкий");]

Канал Хорошевского спрямления (между Серебряным Бором и набережной Новикова-Прибоя);

Набережная Новикова-Прибоя (левый берег Москвы-реки в районе Хорошево-Мневники);

Кировская пойма от МКАД, вдоль улицы Исаковского (природно-исторический парк "Москворецкий");

Южная сторона Верхнего Кузьминского пруда (природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино").

Для удобства жителей Москвы и туристов на этих территориях отремонтируют дорожки, установят лавочки и велопарковки. На пляжах обустроят настилы, шезлонги, кабины для переодевания, детские площадки, спортивные тренажеры. Также будут организованы места для пикников и рыбалки.

Ранее сообщалось, что в 2015 году подмосковные власти планируют благоустроить 57 диких пляжей на территории области. Дно водоемов в местах оборудования новых пляжей очистят, на берегах установят контейнеры для мусора, спасательные посты, а пляжи оборудуют "тревожной кнопкой",

В Москве и Подмосковье на данный момент всего 13 официальных пляжей. Это "Рублево", "Мещерская", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Химки-2", "Водное Динамо", "Академические пруды", "Левобережье", "Белое Озеро", "Черное Озеро", "Тропарево", "Центральный городской пруд", "10 микрорайон". Диких пляжей в московском регионе около 220.