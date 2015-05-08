Мария Шарапова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Мадриде

Мария Шарапова. Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Россиянка Мария Шарапова не смогла пробиться в финал престижного теннисного тура в Мадриде. Она уступила своей соотечественнице Светлане Кузнецовой – 2:6, 4:6.

Кузнецова доминировала на протяжении всего поединка, заставляя Шарапову доставать "тяжелые" мячи из углов площадки. Эта стратегия оказалась правильной, и лидер российской сборной ничего не смогла противопоставить своей сопернице.

Шарапова почти в два раза превзошла Кузнецову по количеству невынужденных ошибок – 26 против 15.

Примечательно, что за всю игру Шараповой не удалось совершить ни одного брейка, тогда как Кузнецова трижды брала подачу соперницы.

Таким образом, Светлана Кузнецова выходит в финал, где ей предстоит встретиться с чешкой Петрой Квитовой, которая сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира Серену Уильямс.