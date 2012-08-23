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Происшествия

23 августа 2012, 13:19

Бывший чиновник МВД признал свою вину в мошенничестве

МВД мошенничество Следственный комитет криминал уголовные дела

ИТАР-ТАСС

Бывший чиновник МВД России Эдуард Сандрукян, подозреваемый в мошенничестве на 900 тысяч долларов, признал свою вину. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Бывший начальник управления транспорта МВД по Центральному федеральному округу Эдуард Сандрукян был задержан 22 апреля 2012 года в выставочно-торговом центре "Крокус Сити Молл" в Москве при получении 900 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Олега Тушмалова. В чем суть преступления, сотрудник Следственного комитета не уточняет.

Почти сразу после задержания в пресс-службе управления транспорта МВД по ЦФО сообщили, что Сандрукян не прошел переаттестацию, поэтому в последнее время никакую должность в управлении не занимал.

Эдуарду Сандрукяну грозит до 10 лет лишения свободы. По словам Олега Тушмалова, "в ближайшее время расследование уголовного дела будет закончено".

Руководитель московского межрегионального следственного управления на транспорте отметил, что Сандрукян хотел заключить соглашение со следствием, но ему в этом было отказано. "Мы обладали достаточными доказательствами преступной деятельности коррумпированного офицера и не согласились на сделку", - заявил Олег Тушмалов.

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