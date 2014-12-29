Власти увеличат количество распылителей реагентов на дорогах

На дорогах Москвы появятся дополнительные распылители реагентов

Еще три транспортные развязки в столице оборудуют автоматическими распылителями реагентов. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе департамента ЖКХ. Одна установка в ближайшее время появится на Ленинградской транспортной развязке с МКАД, еще две – на недавно построенных участках эстакады Ярославского шоссе в районе улицы Вешних Вод.

Отметим, что на сегодняшний день в городе работает 14 автоматических противогололедных систем. В основном, они установлены на МКАД. Общая площадь обработки жидкими реагентами транспортных развязок достигает 100 тысяч кв. метров. Автоматическими противогололедными системами оснащаются все новые развязки. В департаменте ЖКХ пояснили, что разница температур в зимнее время на эстакадах и равнинных участках дорог может достигать трех-четырех градусов.

Автоматическими противогололедными системами оснащаются все новые развязки. В департаменте ЖКХ пояснили, что разница температур в зимнее время на эстакадах и равнинных участках дорог может достигать 3-4 градусов. Эстакады охлаждаются сильнее дороги, поскольку холод воздействует на дорогу не только сверху но и снизу. Это вызывает дополнительный гололед.

Новая система улучшит сцепление колес грузовиков с проезжей частью в снегопады. По словам пресс-секретаря заммэра по вопросам ЖКХ Игоря Пергаменщика, на МКАД также ежедневно дежурят 16 тягачей, которые помогают застрявшим грузовикам. "Проблема с их проездом возникает из-за того, что грузовики зачастую на "лысой" резине выезжают на крайнюю правую полосу, а туда сметает снег снегоуборочная техника. Работники на тягачах помогают им выбраться, рассыпая под колеса фур щебенку", - пояснил Пергаменщик M24.ru.

Автоматизированная система распрыскивает жидкий реагент на самых опасных и труднодоступных дорожных участках. Комплекс использует данные от встроенной метеостанции о погоде и состоянии дорожного покрытия. На их основании автоматика рассчитывает, когда температура сильно снизится, и включает форсунки, распыляющие реагент. Кроме того, система направляет данные о температуре и количестве реагента на всех объектах в центральную диспетчерскую. В случае необходимости распылители реагентов можно перевести в режим ручного управления. Но в основном система принимает решение о выбросе жидкого реагента самостоятельно.

За последние дни в Москве выпало рекордное количество снега, город встал в многокилометровых пробках, особенно на МКАД. При этом в городе постоянно За последние дни в Москве выпало рекордное количество снега, город встал в многокилометровых пробках, особенно на МКАД. При этом в городе постоянно работает около 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. В этом году Москва впервые закупила дорожные реагенты сразу на три года - 2014-2016, а не на один зимний сезон. Глава департамента ЖКХ Андрей Цыбин пояснял, что закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на химические препараты. В 2014 году в основном будут использовать остаток реагента с 2013 года, остальные соли распределят на 2015 и 2016 годы. За три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники.





Ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" Института экономики города Дмитрий Гордеев полагает, что автоматические распылители необходимо установить на всех городских развязках. "Это позволит не только улучшить качество уборки дорог, но и сэкономить реагент. Автоматические системы точнее рассчитывают необходимое количество соли, чем машины коммунальных служб", - отметил эксперт. Он также добавил, что дальнейшую установку комплексов можно было бы реализовать за счет средств сэкономленных на закупке реагента. Напомним, что сегодня только на МКАД есть около 40 развязок, а на Третьем транспортном кольце их 17.

Между тем одни автоматические распылители вряд ли смогут полностью решить проблему на дорогах во время снегопадов. "В том, что произошло на МКАД 25 декабря, виноваты не только развязки, оказало влияние скопление слишком большого количества медленно движущихся грузовиков", - пояснил эксперт.

В свою очередь, заведующий кафедрой строительства и эксплуатации дорог МАДИ Владимир Носов отметил, что автоматические системы распыления реагента надежно работают при средних зимних температурах. "Когда морозы становятся слишком сильными, эти системы начинают давать сбои", - отметил эксперт.

Он также добавил, что устанавливать автоматические распылители реагентов имеет смысл именно на эстакадах, потому что они промерзают сильнее. "Их подмораживает и сверху и снизу - нет подушки земли, которая бы прогревала поверхность дороги", - заявил Носов. Кроме того, съезды с эстакад становятся источником пробок на дорогах. "Обычно там встают фуры, которые не могут ехать при низком сцеплении колес с проезжей частью",- пояснил эксперт.

Марина Курганская, Дарья Миронова