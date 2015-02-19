Новая система контроля интернет-трафика появится в столичных школах

В столичных школах планируют внедрить новый механизм контроля интернет-трафика и фильтрации контента, сообщили M24.ru в Московской городской телефонной сети (МГТС).

Как отметили в компании, каждая школа сможет детально отслеживать объемы и виды потребляемой информации, а также наиболее популярные поисковые запросы среди учеников и учителей. Кроме того, появится возможность перераспределять школьный трафик внутри одного канала.

Также система позволит позволит равномерно распределять скорость для нужд всех классов.

Среди прочего, настройки комплекса дают возможность не блокировать конкретный сайт полностью, а запретить доступ только к тем страницам, которые содержат вредный контент (например, "Википедия" или другие сайты с разносторонней информацией).

В МГТС уточнили, что для массового внедрения системы в столичные школы понадобится около двух месяцев.

Ранее замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько сообщал, что ведомство поддержит московские школы, готовые софинансировать расширение канала доступа в интернет для образовательных целей до 100 мегабит в секунду.

Сейчас город оплачивает школам доступ в интернет на скоростях от 10 до 30 мегабит в секунду. Исключение составляют 20 образовательных комплексов – победителей первого этапа проекта "Школа новых технологий", которым уже предоставлены каналы 100 мегабит в секунду.

Речь идет о том, чтобы базовая скорость оплачивалась по общегородским контрактам, а в случае если школе не хватает скорости, она могла бы увеличить ее за счет собственных средств.

Отметим, что МГТС является провайдером в 1,5 тысячах учебных заведений в рамках контракта с департаментом информационных технологий Москвы.