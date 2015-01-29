Инженерную инфраструктуру Лужников обновят к 2016 году

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Инженерную инфраструктуру в Лужниках полностью обновят к 2016 году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Модернизация связана с подготовкой крупнейшей арены к проведению мундиаля.

Рабочие заменят около 16 километров электросетей. В Лужниках проложат новые водопровод, теплосети и канализацию. Кроме того, там появятся новые очистные сооружения и насосные станции.

Большая часть инженерных коммуникаций Лужников была проложена в ходе подготовке к Олимпиаде 1980 года.

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Большую спортивную арену реконструируют к весне 2017 года, а летом того же года там пройдут первые футбольные матчи в рамках Кубка Конфедераций. Количество зрительских мест на обновленной арене увеличится с 78 до 81 тысяч, из них 300 мест - для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее M24.ru cообщало, что строители закончили заливку фундаментальной плиты на стадионе.