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29 января 2015, 21:09

Инженерную инфраструктуру Лужников обновят к 2016 году

Лужники инфраструктура проекты стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин строительство и реконструкция

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

Инженерную инфраструктуру в Лужниках полностью обновят к 2016 году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Модернизация связана с подготовкой крупнейшей арены к проведению мундиаля.

Рабочие заменят около 16 километров электросетей. В Лужниках проложат новые водопровод, теплосети и канализацию. Кроме того, там появятся новые очистные сооружения и насосные станции.

Большая часть инженерных коммуникаций Лужников была проложена в ходе подготовке к Олимпиаде 1980 года.

Москва строится: Реконструкция стадиона "Лужники"

Большую спортивную арену реконструируют к весне 2017 года, а летом того же года там пройдут первые футбольные матчи в рамках Кубка Конфедераций. Количество зрительских мест на обновленной арене увеличится с 78 до 81 тысяч, из них 300 мест - для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее M24.ru cообщало, что строители закончили заливку фундаментальной плиты на стадионе.

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