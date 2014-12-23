Монолитные работы в Лужниках выполнены на 50 процентов

Фото: m24.ru/ Михаил Колобаев

В "Лужниках" выполнены 50% монолитных работ, сообщает пресс-служба департамента строительства. Они включают в себя заливку фундамента, каркаса здания, стен и колонн.

Сейчас залито 52 из 100 тысяч кубометров бетона. До конца этого года фундамент зальют полностью, а надземную часть завершат осенью 2015 года. Работы на стройплощадке ведутся круглосуточно, всего задействовано около 1500 человек.

История вопроса Монолитное строительство – технология возведения зданий и сооружений из железобетона, которая позволяет в короткие сроки возводить здания и сооружения практически любой этажности и формы.

Монолитное строительство – технология возведения зданий и сооружений из железобетона, которая позволяет в короткие сроки возводить здания и сооружения практически любой этажности и формы.



Напомним, большая спортивная арена "Лужники" в настоящее время реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

Москва строится: Реконструкция стадиона "Лужники"

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Добавим, что "Лужники" - один из крупнейших спортивных объектов России и мира, его территория занимает более 153 гектаров. Олимпийский комплекс за свою историю принял много соревнований.