На стадионе "Лужники" залили фундамент

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Строители завершили заливку фундаментальной плиты на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

В настоящее время началось возведение вертикальных конструкций арены. Добавим, что на здании стадиона начали наращивать козырек – по требованиям ФИФА, все зрители на трибунах должны быть защищены от воздействия осадков и солнечных лучей. Ранее часть трибун "Лужников" находилась под открытым небом.

В стройкомплексе отмечают, что козырек был собран на земле, после чего начался его монтаж на самом здании арены. Параллельно проводится антикоррозийная обработка конструкций.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин добавил, что проектировщики предусмотрели наращивание кровли в среднем на 11 метров.

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

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В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Добавим, что "Лужники" - один из крупнейших спортивных объектов России и мира, его территория занимает более 153 гектаров.